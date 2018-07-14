بطاقة «إسعاد» لـ 75 ألف موظف في حكومة دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويتم بموجبها منح 75 ألف موظف في 41 مؤسسة ودائرة حكومية بطاقة «إسعاد»، التي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في القطاعين العام والخاص.

البطاقة تمنح حاملها مزايا وخصومات في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاق من جانب شرطة دبي، القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومن جانب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي.

وقال المري إن هذا التعاون البناّء سيثمر منح بطاقة «إسعاد» إلى كل موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية، وهو ما يحقق إنجازات تضمن الريادة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، وذلك سينعكس بالضرورة على تقديم خدمات للمتعاملين من أفراد المجتمع، تزيد من رضاهم عن الخدمة، وتحقق لهم السعادة.

وأكد أن توقيع المذكرة إنما يعكس اهتمام شرطة دبي وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسّخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، ويعزز الولاء، ويغرس الروح الإيجابية، ويحفز على الإنتاجية والتميز، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

من جانبه، قال الفلاسي، «نتطلع لهذه التجربة المتميزة التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، وتدفع بعجلة التنمية والإنتاجية إلى الأمام، نظراً لانعكاسها الإيجابي على الموظفين»، مؤكداً أن الإنسان السعيد هو الأقدر على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية. وتتيح مذكرة التفاهم انضمام كل موظفي حكومة دبي لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي الموظفين ببطاقة إسعاد، وإخطار الشركات والمؤسسات التجارية بمنح ذات المزايا والعروض للشركاء الاستراتيجيين، وإعلام الدوائر الحكومية بالبرنامج والإعلان عنه وفقاً للطرق المناسبة، وتوفير كل البيانات اللازمة لتسجيل المستفيدين، وذلك ضمن ضوابط أمن البيانات والمعلومات الشخصية لحكومة دبي.

وقد تم إطلاق موقع إلكتروني لبطاقة «إسعاد» أخيراً على العنوان (https:/‏‏‏/‏‏‏esaad.dubaipolice.gov.ae)، ليصبح الموقع متاحاً أمام مستخدمي بطاقة «إسعاد»، وبذلك يتمكنون من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات.

وتقدم شرطة دبي خصومات ومزايا بمجموع 4169 شركة مساهمة في مختلف القطاعات الـ12، وذلك بواقع 749 لقطاع الصحة، 15 لقطاع أصحاب الهمم، 158 لقطاع التعليم، 707 لقطاع المطاعم، 385 لقطاع الأسرة، 83 لقطاع الترفيه، 250 للقطاع العام، 587 لقطاع المجمعات التجارية، 110 لقطاع التموين، 122 لقطاع السكن، 139 لقطاع السيارات، 864 لقطاع السياحة والسفر والفنادق.