المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مفارقة

استغرب قارئ تفاوت أسعار صيانة أجهزة التكييف في المنازل، إذ يصل الفارق بين فني وآخر إلى 500 درهم، بالإضافة إلى التفاوت الواضح في المواد المستخدمة وطريقة الصيانة والتنفيذ، داعياً الجهات المعنية إلى حماية المستهلكين من مظاهر الغش والتحايل.

ازدحام

تسبب تعطل مركبة صغيرة في مواقف أحد المراكز التجارية بدبي، في ازدحام مروري خانق، وإعاقة حركة السيارات المغادرة نحو ساعة، في الوقت الذي عمد فيه بعض السائقين إلى تفادي التكدس، عبر مزاحمة السيارات المتوقفة، ومحاولة الخروج.

تبريد

اشتكى متسوقون في سيتي سنتر عجمان، سوء التبريد داخل «كارفور»، داعين إلى الاهتمام بهذا الأمر، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

«تاكسي»

اشتكى سكان في منطقة المحيصنة الرابعة بدبي، السواقة غير المنضبطة، لبعض سائقي التاكسي، أثناء ذهابهم إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات، لاسيما في الساعات الأخيرة من دوامهم.

فتحة

نوّه سكان في عجمان بجهود بلدية عجمان وإدارة المرور، لقيامهما بإعادة العمل بفتحة الالتفاف الواقعة بالقرب من مخابز السرور، إذ إن إغلاقها كان يتسبب في ازدحام شديد، خصوصاً في فترات المساء.

رسوم

أبدى أولياء أمور طلبة استياءهم لتأخر مدارس خاصة في الدولة، في إبلاغهم بقرارها رفع الرسوم الدراسية، إذ أبلغوا به بعد انتهاء العام الدراسي، ما أضاع عليهم فرصة نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، وتالياً اضطرارهم إلى قبول الأمر الواقع.

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