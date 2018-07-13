محمد بن راشد يصدر قراراً باستغلال أسطح المباني لتوسيع النشاط الزراعي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً يختص باستغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير النشاط الزراعي، وتوسيعه، والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع، وتثقيفه، مع تعزيز الفوائد البيئية.

القرار يهدف إلى الإسهام في تنشئة جيل واعٍ يسهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة.

ويهدف القرار إلى تحسين البيئة وتنويع الإنتاج النباتي، وتعزيز التنوع والأمن الغذائي، إضافة إلى غرس وتعزيز ثقافة الزراعة، وإنتاج الغذاء، والإسهام في تنشئة جيل واعٍ يسهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة، وفي سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية، ونشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة، وزيادة الرقعة الخضراء، إضافة إلى تشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية كالزراعة من دون تربة، والزراعة العضوية، والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.

ونص القرار على دور وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تشجيع الزراعة البيئية، والوسائل المتّبعة للتشجيع، ومواسم الزراعة المجتمعية، وخصائص نباتات الزراعة المجتمعية، وزراعة مساحات المؤسسات التعليمية والمساحات داخل المنازل والمجمعات السكنية والمباني الحكومية، وترشيد الري في الزراعة المجتمعية، وتوفير البذور، والتسويق، والرقابة.