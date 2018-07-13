«أبطال عام زايد» يطلعون على مهام مركز القيادة والتحكم في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اطلع المشاركون في الدورة الثانية من برنامج أبطال شرطة الغد (أبطال عام زايد)، الذي تنظمه شرطة أبوظبي، على مهام مركز القيادة والتحكم بمنطقة العين في تطبيق منظومة الاستجابة الأمنية وفق أفضل الممارسات.

وتعرفوا إلى آليات العمل بالمركز الذي يتبع لإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، وجهوده في تطبيق ممارسات متطورة، بالاستعانة بأحدث الأجهزة والتقنيات لاستقبال المكالمات على هاتف الطوارئ 999 وتوجيه الدوريات إلى مواقع الحوادث.

ويشارك في البرنامج 170 طالباً وطالبة من أبوظبي والعين في مقر إدارة مدارس الشرطة في العين وكلية الشرطة ومركز التربية الرياضية في أبوظبي، ويستمر شهراً.