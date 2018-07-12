9 مرشحين يتأهلون للتقييم النهائي لـ «رواد الفضاء»

المصدر: دبي ـ وام

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهل تسعة مرشحين لمرحلة التقييم النهائية، ضمن برنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تدريب وإعداد أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء، للقيام بمهام علمية وبحثية مختلفة.

يأتي ذلك في سياق الاستعدادات المكثفة، لاختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، خلال شهر أبريل 2019.

وسيخضع المتأهلون التسعة لعملية تقييم مكثفة في روسيا، يجريها خبراء من وكالة الفضاء الروسية الفيدرالية (روسكوسموس)، لتقوم بعدها دولة الإمارات باختيار الدفعة الأولى من أربعة رواد فضاء إماراتيين.

وسيتم إجراء فحوص شاملة للمرشحين التسعة على أيدي خبراء من مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء، تتضمن العديد من الاختبارات الطبية والبدنية المفصلة، التي تهدف إلى ضمان جاهزية المرشحين للمشاركة في تدريبات خاصة برحلات الفضاء والمهام المتعلقة بها، والتي قد تمتد إلى 14 يوماً لكل مرشح.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني: «ستكون الخطوة الأخيرة من عملية التقييم، التي سيخضع لها المرشحون التسعة مرحلة مفصلية لنا، لتمكننا من اختيار الأجدر والأكفأ منهم، ليكونوا سفراء الدولة في الفضاء، ويقوموا بمهام علمية وأبحاث تعود بالنفع على البشرية، في إطار تحقيق أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بإعداد كوادر وطنية تسهم في رفد قطاع الفضاء، لتصبح الإمارات مركزاً لعلوم الفضاء وتقنياته».