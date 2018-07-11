"محمد بن راشد للإسكان" تنجز 500 وحدة سكنية في دبي

المصدر: دبي - وام

انتهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تشييد 500 مسكن في منطقة عود المطينة خلال الربع الثالث من عام 2018 التي يتوقع توزيعها بعد توصيل الخدمات في سبتمبر المقبل ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ".

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، الدور المهم الذي تلعبه المبادرات بالإسهام في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وقال أن الشراكة بين مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ستنقل قطاع الإسكان إلى آفاق جديدة وستسهم في توفير حياة كريمة لمواطني الإمارة وتحقيق الإستقرار الإجتماعي لهم..

مشيرا إلى أن المساكن التي ستوزع على المواطنين ستكون "مساكن منح".

يذكر أن المساكن الجديدة تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء حيث يتكون المشروع من 292 مسكنا منفصلا عن فئة عدد 4 غرف نوم و208 مسكنا متلاصقا بعدد 2 غرف نوم كما يتكون المشروع من أربع واجهات متميزة وهي النموذج المحلي والأندلسي والإسلامي والحديث بمساحات أراض سكنية مختلفة.