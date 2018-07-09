محمد بن زايد يستقبل أوائل الثانوية وأولياء أمورهم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر .. الأوائل من الطلبة و الطالبات في الصف الثاني عشر للعام الدراسي لعام 2017 ــ 2018 " الثانوية العامة " و أولياء أمورهم وعددا من القيادات التعليمية و التربوية.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي ورئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي الدكتور علي راشد النعيمي.

وهنأ سموه الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة و تعاون الأسرة مع المؤسسات التعليمية.. متمنيا لهم مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهود في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العلمية.

وقال سموه إن التعليم يعد في مقدمة اهتمامات الدولة و استثمارها في المستقبل الذي يبدأ من إعداد وتأهيل الشباب المتميز المبدع .. مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد خيارا استراتيجيا لتحقيق ما نصبو إليه من مستويات تطور عالمية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن التعليم هو أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات مؤكدا ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في دولة الامارات متطلبات الحاضر و المستقبل.

وقال سموه إن استدامة التعليم بمخرجات نوعية ركيزة وطنية و هدف استراتيجي .. وبتضافر وتعاون مختلف مؤسسات ومكونات المجتمع ستظل الجهود متواصلة من أجل تعليم بجودة عالية داعم لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة.

وأكد سموه حرص قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم العملية التعليمية في الدولة ومتابعتها بشكل مستمر ومباشر بما يضمن تحقيق أهدافها في تخريج وتأهيل جيل متفوق قادر على المنافسة وتحمل المسؤولية.

ودعا سموه القائمين على قطاع التعليم إلى ضرورة تطوير قدراتهم و مواكبة الأساليب التعليمية الحديثة لتزويد الطلبة بالعلم والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يخدمون وطنهم في المجالات كافة.

من جانبهم أعرب أوائل المدارس الثانوية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معربين عن شكرهم وتقديرهم لسموه على ما يوليه من اهتمام و دعم و متابعة للقطاع.