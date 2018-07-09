تدشين طرق جديدة خاصة بمطار الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

دشّنت هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الأشغال العامة في الشارقة، أمس، شبكة الطرق الجديدة الخاصة بمطار الشارقة بطول 1200 متر، ومنها الجسر المعلق الذي يمتد على طول 330 متراً بكلفة بلغت نحو 85 مليون درهم، حيث يعتبر الجسر مدخلاً مباشراً إلى مطار الشارقة لجهة القادمين من مدينة الشارقة والإمارات الأخرى.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات التي أقرتها هيئة المطار بهدف تطوير العمليات التشغيلية للمطار، لرفع قدرته والارتقاء بخدماته بما يليق بمدينة الشارقة، ويسهم في استيعاب النمو المتسارع في عدد المسافرين.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن مشروع تطوير المدخل الجديد لمطار الشارقة يأتي ضمن خطة شاملة لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد المسافرين عبر المطار خلال السنوات المقبلة، والتي تشمل إقامة الجسر وتطوير الطريق البديل البالغ طوله نحو 2.1 كيلومتر على مسارين يتشعبان إلى أربعة مسارات، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق المؤدية للمطار إلى جانب إنشاء أكثر من 1000 موقف إضافي لسيارات المسافرين وموظفي المطار، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة المواقف والمنطقة القريبة من المطار.