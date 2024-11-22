«المؤتمر العلمي الثاني لمجلس الإنعاش العربي» ينطلق اليوم في دبي

تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات «المؤتمر العلمي الثاني لمجلس الإنعاش العربي 2024»، بمشاركة نخبة من أطباء القلب من المنطقة والعالم، إلى جانب استشاريين من مختلف التخصصات الطبية وأعضاء المجلس.

يقام المؤتمر الذي ينظمه مجلس الإنعاش العربي، بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات المعنية تحت شعار «نجتمع.. من أجل الحياة»، ويستمر ثلاثة أيام، في فندق «ماريوت الجداف»، ويهدف إلى تطوير وتحسين طرق الإنعاش في الحالات الحرجة، وتقديم توصيات ومبادئ توجيهية جديدة، تشمل تقنيات إنقاذ الحياة، وإدارة النزيف المتقدم، والتطبيقات العملية لأحدث تقنيات المحاكاة الافتراضية.

ويستعرض الحدث أبرز التحديثات في الإرشادات العالمية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي «CPR»، والرعاية القلبية الطارئة، التي تمثل الأساس لخطط الإنقاذ التي يعتمدها المتخصصون في الرعاية الصحية عالمياً، ويضم سلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة.