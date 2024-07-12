اتفاقية لمتابعة صحة رواد الفضاء الإماراتيين

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، توقيع اتفاقية مع «دبي الصحية» للتعاون وتنسيق الجهود لتوفير بيئة مثالية للحفاظ على صحة وسلامة رواد الفضاء، وتعزيز الابتكار في مجال طب الفضاء.

وقّع الاتفاقية مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، والمدير التنفيذي لدبي الصحية الدكتور عامر أحمد شريف.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن صحة وسلامة رواد الفضاء الإماراتيين تعد أولوية قصوى. وتضمن الاتفاقية تقديم أفضل رعاية ممكنة لهم قبل وأثناء وبعد مهامهم في قطاع الفضاء الذي يشهد تطوراً سريعاً، مؤكداً العمل على تعزيز الابتكار في مجال العلوم الصحية في الفضاء، والحفاظ على سلامة رواد الفضاء الإماراتيين.

وأضاف سالم المري أن هذه الشراكة تؤكد التزام الدولة بالريادة في التقدم التكنولوجي في مجالات الفضاء والصحة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لدبي الصحية، أن هذه الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات «دبي الصحية» الرامية إلى التركيز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية الرئيسة، أبرزها الرعاية والتعلم والاكتشاف، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءتها للارتقاء بصحة الإنسان بشكل عام.

وفي إطار حرص مركز محمد بن راشد للفضاء على سلامة وصحة رواد الفضاء الإماراتيين، سيتعاون مع «دبي الصحية» لضمان إجراء تقييمات صحية شاملة لرواد الفضاء قبل خوض أي مهمات فضائية في المستقبل.

كما سيوفر مركز محمد بن راشد للفضاء برامج تدريبية لرواد الفضاء، بالتعاون مع دبي الصحية، ما يضمن إعداد رواد الفضاء وفقاً لأعلى المعايير للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة خلال وجودهم في الفضاء، إلى جانب توفير المركز للبيانات الصحية الخاصة برواد الفضاء لمقدمي الخدمات الطبية، كما سيتعاون الطرفان من أجل تعزيز التقنيات الطبية الخاصة بالرعاية الصحية في الفضاء.