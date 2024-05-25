«صحة أبوظبي»: إجراء 301 تجربة سريرية على علاجات جديدة خلال 3 سنوات

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، عن نجاح القطاع الصحي بالإمارة في احتضان 301 تجربة سريرية خلال ثلاث سنوات، منها 174 أجريت العام الماضي، مقابل 71 خلال عام 2022، و56 في عام 2021، مشيرة إلى أن أبوظبي تتمتع بمنظومة رعاية صحية متطورة تجعلها قادرة على حشد وتسريع الجهود العالمية، من أجل مواصلة تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمجتمعات وضمان توافرها للجميع.

وأكدت الدائرة، قيامها بدور محوري في تطوير وتأكيد فاعلية علاجات واعدة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المرموقة في العالم، وذلك بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث تواصل بذل الجهود لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية، وحاضنة للابتكار في علوم الحياة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مستندة إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة، والسجل المتميز الذي حظيت به في إجراء التجارب السريرية الناجحة.

وكشفت الدائرة عن تقديمها الدعم لأكثر من 70 شركة ناشئة متخصصة في ابتكارات الرعاية الصحية، ونمو مجموع برامج ومشروعات علوم الحياة بنسبة سنوية بلغت نحو 40% خلال عام 2023، وارتفاع عدد مراكز التميز التي تُقدم خدمات رعاية صحية ضمن عدد من التخصصات، وفق أفضل الممارسات العالمية إلى ستة مراكز في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى سعيها لتعزيز محفظة شراكاتها مع الشركات العالمية الرائدة، لتبادل المعارف والخبرات، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بهدف تأسيس إطار تعاون شامل، ضمن مجالات البحوث السريرية وأدلة العالم الواقعية، وتقنيات الرعاية الصحية، لاستكشاف الابتكارات الكفيلة بمعالجة تحديات الرعاية الصحية العالمية، عبر الاستفادة من إمكانات الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتطورة في أبوظبي، في ظل الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وتضمنت التجارب السريرية التي تمت تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، تجارب سريرية ضمن دراستي «ENERGIZE» و«ENERGIZE-T» العالميتين، لاختبار مدى فاعلية وسلامة عقار طبي جديد يسمى «ميتابيفات» للمصابين بالثلاسيميا، حيث يمكن للتجارب السريرية التي أجريت في مدينة برجيل الطبية، أن توفر أملاً جديداً لمرضى الثلاسيميا في الدولة.

وعملت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أقيمت في أبوظبي، على تقييم فاعلية العقار لدى نوعين من الثلاسيميا، يختلفان نسبياً من حيث الاحتياجات الطبية، حيث هدفت دراسة «ENERGIZE» إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار الجديد تحسين مستويات الهيموغلوبين بشكل فعّال وآمن لدى مرضى الثلاسيميا غير المعتمدين على نقل الدم، فيما هدفت دراسة «ENERGIZE-T» إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار ذاته تقليل متطلبات نقل الدم لدى مرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم.

ويجري مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، تجارب سريرية لمرضى التصلب المتعدد في إطار مبادرات دولة الإمارات المتواصلة لعلاج هذا المرض، وهي تجربة سريرية لتتبع حالة الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد التقدُّمي الثانوي، أو التصلب المتعدد الانتكاسي، ودراسة تقييم سلامة وفاعلية استخدام العلاج الضوئي المناعي في علاج مرض التصلب المتعدد، حيث تبحث هذه الدراسة فاعلية العلاج الضوئي المناعي، وهو علاج واعد وآمن، لاكتشاف فائدته المحتملة في علاج التصلب المتعدد.

كما تتعاون دائرة الصحة في أبوظبي، مع شركة «فايزر» العالمية للصناعات الدوائية، لتعزيز إمكانات البحوث السريرية، وتطوير الكفاءات الوطنية في إمارة أبوظبي، ودعم الجهود البحثية والمعرفة العلمية في الإمارة، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة للمراحل الأولية للتجارب السريرية، وبرامج خاصة بتطوير العقاقير والأدوية، إضافة إلى تدريب 150 باحثاً سريرياً على مدى عامين، لدعم خطط الإمارة في تطوير الكوادر البحثية لتصل إلى 500 باحث سريري متخصص في عام 2025.

وأفاد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، بأن قسم البحوث لديه يقوم بإجراء الدراسات والتجارب السريرية المتعلقة بمجموعة واسعة من الحالات الطبية، للعمل على تطوير علاجات جديدة ومبتكرة في الإمارات، مع التركيز على الأمراض والحالات السائدة في المنطقة، لافتاً إلى أن المجالات البحثية التي يُجري فيها حالياً تجارب سريرية ودراسات بحثية، تشمل أبحاث السكتة الدماغية، وأبحاث العيون، وأبحاث الدواء، وأبحاث الأمراض الأيضية، فضلاً عن أبحاث مرض فابري «مرض فابري»، وهو مرض وراثي نادر يمكن أن يسبب فشل الأعضاء في المستقبل.

مراقبة الأمراض النادرة

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «روش للأدوية»، لدعم تطوير أطر جمع بيانات العالم الحقيقي في أبوظبي، وأنشطة توليد الأدلة المحتملة اللاحقة التي تستهدف مراقبة الأمراض النادرة وذات الأولوية، وتعزيز شبكة الأبحاث في جميع أنحاء أبوظبي، وتحسين النتائج المحتملة للتجارب السريرية، وسيعمل الجانبان أيضاً على تطوير الأبحاث المهمة باستخدام بيانات العالم الحقيقي، لدراسة وتقييم عبء ضمور العضلات الشوكي في الإمارة.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة، الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي: «تتمتع أبوظبي بسجل حافل من التميز والخدمات المستقبلية سريعة النمو والقائمة على البيانات. وباعتبارها مركزاً لبيانات الرعاية الصحية، فإن قوة الحوسبة الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي تمكّنها من تسخير الإمكانات الكامنة في هذه البيانات، وتحويلها إلى معلومات قيمة، وهذا يسمح لنا بابتكار وتطوير مناهج جديدة لتحويل الرعاية الصحية نحو التنبؤ والوقاية والعلاج».