«الصحة» توفّر تطعيم الحزام الناري للبالغين

وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاح «الهربس النطاقي»، المعروف بتطعيم المانع للحزام الناري، في المنشآت الصحية لفئة البالغين من عمر 50 عاماً فما فوق، والذي يؤخذ على جرعتين، بينهما فاصل ستة أشهر. ويدعم التطعيم الوقاية من المرض، ويعتبر أفضل الممارسات الوقائية للإسهام في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين والمضاعفات لدى المصابين بالمرض. جاء ذلك خلال جلسة علمية نظمتها الوزارة في مقرها بدبي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وعدد من مديري الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة، وممثلين من الجهات الصحية المحلية.

وأكد الرند خلال الجلسة أهمية إدراج تطعيم «الهربس النطاقي»، المتعارف عليه بتطعيم المانع للحزام الناري، في البرنامج الوطني للتحصين الموصى به للبالغين، بهدف الوقاية من الأمراض، ورفع معدلات التغطية لضمان تحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال تطوير سياسة التطعيمات والمحافظة على معدلات التغطية بالتطعيم، ومواكبة المستجدات العالمية لتطوير نظام التمنيع الصحي من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات، ودعم مؤشرات الصحة الوقائية وجودة الحياة.