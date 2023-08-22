«دبي الطبية» تطلق مبادرة للتوعية بـ «التبرع بالأعضاء»

أعلنت مدينة دبي الطبية إطلاق أحدث مبادراتها في مجال التبرع بالأعضاء، بعنوان «امنح حياة.. كن متبرعاً»، لدعم جهود برنامج حياة للتبرع بالأعضاء الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مستوى الدولة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، وتسليط الضوء على دور هذه الممارسة النبيلة في إنقاذ حياة كثيرين.

كما نظمت مدينة دبي الطبية فعالية لنشر الوعي حول أهمية هذا الموضوع، بالتعاون مع برنامج حياة للتبرع بالأعضاء، والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وانطلقت المبادرة بطموحٍ كبير، مستفيدةً من المكانة المرموقة لمدينة دبي الطبية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن أول عملية ناجحة لزراعة الأعضاء في دبي، التي أجريت في يونيو عام 2016. وسلّطت الفعالية الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء في المجتمع، وشكلت منصة أتاحت لعائلات المتبرعين السابقين بالأعضاء، والمستفيدين من هذه التبرعات مشاركة قصصهم الملهمة، ما أبرز الجانب الإنساني لهذه القضية النبيلة، وأهميتها في إنقاذ حياة كثيرين، كما شهدت مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

وشهد برنامج حياة تقدماً ملحوظاً بفضل اللوائح التنظيمية التي أصدرتها إمارة دبي بخصوص قوانين التبرع وزراعة الأعضاء، حيث تم إجراء 111 عملية زرع أعضاء منذ يناير الماضي، إلى جانب أكثر من 460 عملية زرع منذ عام 2017.

وتضم دولة الإمارات ثماني منشآت صحية مرخصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء.