11 ألف متبرع مسجلون في برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء

كشفت الجهات الصحية بالدولة أن نحو 11 ألف متبرع بالأعضاء تم تسجيلهم في برنامج «حياة»، فيما شهد البرنامج زيادة في حالات التبرع بنسبة 41%، مقارنة بعام 2021، وأسهم البرنامج حتى اليوم في إنقاذ حياة 500 شخص.

واستعرضت الجهات الصحية في الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، على منصتها الوطنية الموحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، في معرض ومؤتمر الصحة العربي، خلال مؤتمر صحافي، مستجدات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، الذي أُطلق عام 2016 وفق مرسوم بقانون اتحادي، بهدف توحيـد الجهـود الوطنية وتطويرها لإنقاذ أرواح المرضى المصابين بفشل الأعضاء.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أحمد علي الدشتي، حرص الجهات الصحية في الدولة على تعزيز قيم التبرع بالأعضاء في المجتمع في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة لعدد كبير من المرضى، خصوصاً المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، انطلاقاً من أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى الشفاء التام، مشيراً إلى أن وصول عدد المتبرعين إلى نحو 11 ألف متبرع يؤكد نجاح الجهود التوعوية للجهات الصحية في الدولة في إبراز أهمية التبرع بالأعضاء، باعتباره موقفاً بطولياً يجسد معنى الإنسانية ويعطي فرصة حياة جديدة.

إنقاذ حياة

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الدكتور علي العبيدلي، إن نسبة المشاركة في البرنامج شهدت زيادة كبيرة بمعدل 41% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ عدد المتبرعين 130 شخصاً أسهموا في إنقاذ حياة أكثر من 500 شخص من أطفال وبالغين وكبار سن من مختلف الجنسيات، كما وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى أكثر من 10 آلاف من مختلف الجنسيات والثقافات والأعمار، ممن أبدوا رغبتهم في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً.

برنامج طموح

قال مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي الدكتور رمضان البلوشي، إن البرنامج الوطني للتبـرع وزراعة الأعضـاء والأنسجة البشرية من البرامج الطموحة والواعدة التي تعكس مستوى التقدم المذهل الذي أحرزته دولة الإمارات على صعيد منظومتها الصحية، التي تشهد تطوراً هائلاً ومتلاحقاً في جميع عناصرها ومكوناتها من الكفاءات الطبية والخبرات التخصصية، والتقنيات والحلول الذكية، والأساليب والأدوات المهنية المبتكرة، إلى جانب بيئة الاستشفاء المميزة.