1009 إصابات جديدة بـ «كورونا» وعدم تسجيل وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 235 ألفاً و936 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ‌‎تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 1009 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 994 ألفاً و693 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2335 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 989 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 973 ألفاً و711 حالة.