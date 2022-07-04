8 نصائح تحميك من شمس الصيف

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة في دبي 8 نصائح يجب على أفراد المجتمع اتباعها لتجنب المشكلات الصحية التي قد يتعرضون لها خلال فصل الصيف، خصوصاً الناتجة عن الشمس، وارتفاع درجة الحرارة.

وحسب الهيئة يجب على أفراد المجتمع ممن يتعرضون بشكل مباشر لشمس الصيف ضرورة " المحافظة على النشاط البدني، وارتداء الملابس الخفيفة، وشرب كميات كافية من الماء يومياً، واتباع نظاماً غذائياً صحياً".

وتابعت الهيئة " ينصح باستخدام واقي الشمس، وتجنب التعرض المباشر لأشعتها خصوصاً في أوقات الذروة، والحرص على أخذ قسطاً كافياً من النوم، والاهتمام بالصحة النفسية".

وأكدت الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات السابقة، لضمان قضاء صيف ممتع وآمن، وخال من المشكلات الصحية.

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