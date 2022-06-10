ندوة افتراضية عن الأمراض الاستقلابية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أول من أمس، ندوة افتراضية عبر الإنترنت ناقشت موضوع «اضطرابات التخزين اللليزوسومية»، وهي مجموعة من نحو 50 مرضاً استقلابياً نادراً وراثياً ناتجة عن خلل في وظائف حيوية، وتشمل داء غوشيه وداء نيمان بيك وداء بومبي وداء تاي ساكس.

حضر الندوة أكثر من 300 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث تبادل مجموعة من الأطباء والباحثين المتميزين من داخل الدولة وخارجها في مجال علم الجينات خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في الندوة.

تحدث خلال الندوة مؤسس شركة ميلتيجين بيوتيك الدكتور حسين أوناي، وناقش موضوع «علم الوراثة لاضطرابات التخزين الليزوسومية»، والمستشار الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور أحمد الفارس، وناقش تحليل وتفسير المتغيرات الجينية المرتبطة بأمراض التخزين الليزوسومية.

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