رئيس الدولة يستقبل وفد «صحة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفد دائرة الصحة في أبوظبي، يرافقهم الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة عضو المجلس التنفيذي.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد الأحاديث الودية.

واطلع على خطط الدائرة، وأهم برامجها التطويرية التي تنفذها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تواكب احتياجات المرحلة، مثمناً جهود المنظومة الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات عامة، ودور العاملين في القطاع كافة، في الحفاظ على صحة المجتمع واستدامة سلامته، خاصة خلال مواجهة جائحة «كوفيدــ19»، إذ أسهم في كفاءة استجابة دولة الإمارات للجائحة والتعامل معها وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ومرونة مواجهة تداعياتها على جميع المستويات الصحية.

من جانبه، أعرب فريق عمل دائرة الصحة عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، متوجهاً بالشكر والتقدير للدعم والاهتمام المستمرين اللذين يحظى بهما القطاع الصحي في الإمارة، والعاملون فيه، والذي له كبير الأثر في مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع وفق أرقى الممارسات الصحية العالمية.

يذكر أن دولة الإمارات تصدرت بلدان العالم في معدلات التطعيم ضد «كوفيدــ19» بين السكان، ما مكّنها من الحفاظ على سلامة المجتمع، وضمان استمرارية الأعمال.. فيما تسعى الدائرة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية، وحاضنة للابتكار في علوم الحياة، ومنصة إقليمية مهمة للتعاون الدولي وتوحيد الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم.

كما تصدرت أبوظبي مدن العالم في التعامل مع جائحة «كوفيدــ19»، خلال عام 2021، إذ شكلت نموذجاً في الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته واستدامة الأعمال، وأثبت قطاع الرعاية الصحية قدرة ومرونة استثنائية، وجاهزية عالية في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات، مع الاستمرار في تطوير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة، وباستخدام أحدث الابتكارات العلاجية والوقائية والتشخيصية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات المتقدمة.

• رئيس الدولة ثمّن جهود العاملين في القطاع الصحي للحفاظ على صحة المجتمع خلال جائحة «كورونا».

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