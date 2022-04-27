أبرزها المرور الأخضر.. "الطوارئ والأزمات" تحدد 4 ضوابط وقائية لاحتفالات عيد الفطر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بروتوكول عيد الفطر المبارك، وحددت 4 اشتراطات وقائية، للاحتفال بعيد فطر سعيد، شملت التأكد من تفعيل المرور الأخضر على تطبيق الحصن، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، خاصة عند الجلوس مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل أصحاب الهمم أو كبار المواطنين والمقيمين أو أصحاب الأمراض المزمنة.

واستخدام البدائل الالكترونية لتوزيع العيدية، وننصح باقتصار الاحتفال والسلام على أفراد العائلة الواحدة والأقرباء فقط، إضافة إلى تجنب المصافحة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

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