الإمارات تتصدر 5 مؤشرات عالمية في التصدي لـ «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لخمسة مؤشرات عالمية في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لمؤشر الدول الأفضل أداءً عالمياً خلال جائحة «كوفيد-19» الصادر عن موقع «our world in data» العلمي العالمي.

وضمت المؤشرات الخمسة، تصدر الإمارات دول العالم التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة في التعامل مع الجائحة في نسبة متلقي اللقاح بالكامل، وتبوؤ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في نسبة عدد الفحوص لكل 1000 نسمة، والمركز الرابع عالمياً في معدل اللقاحات لكل 100 شخص مع تصدر المرتبة الأولى في نسبة متلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح عالمياً، وحصولها على المرتبة العاشرة عالمياً في نسبة عدد الفحوص، إضافة إلى حصولها على المركز التاسع عالمياً في نسبة قلة عدد الوفيات.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات قدر الإمكان، وترك مسافات تباعد اجتماعي آمنة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، والمحافظة على الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وتجنب التجمعات، وغيره من مختلف الإجراءات الاحترازية الضرورية، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتبني ثقافة الحماية الذاتية والمسؤولية المجتمعية، والمحافظة على مكتسبات الدولة، تأتي أهميته اليوم أكثر من أي وقت سابق، للحفاظ على الاستقرار الذي وصلت إليه الدولة في ظل موجات مختلفة في العالم.

وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات مستمرة في البحث عن أفضل الممارسات والسبل لمكافحة الوباء، والمراجعة المستمرة والفعالة عالمياً ومحلياً لكل المتغيرات التي قد تطرأ على فيروس «كوفيد-19» لتفعيل استجابة استباقية تضمن التكيف واستعادة نمط حياة جديدة مبنية على حرص صحي ووعي مجتمعي، مشددة على أن الاستجابة للأزمة مازالت مستمرة، والمتغيرات لاتزال تحت أعين الأجهزة الوطنية في الدولة، حيث تسعى الدولة دائماً للحفاظ أولاً على صحة وسلامة الجميع، وحماية المكتسبات الوطنية والاستقرار المعيشي.

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