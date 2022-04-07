"الصحة" تسحب تشغيلات من وسيلة طبية بسبب خلل في التعقيم

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلات من الوسيلة الطبية "Covidien DARIM airway products"، بسبب خلل في التعقيم.

وأصدر قطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً وجهه إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية وجميع ممارسي الرعاية الصحية بسحب تشغيلات من الوسيلة الطبية " Covidien DARIM airway products"، بسبب وجود خلل في التعقيم للأجهزة الطبية والتي تم تعقيمها بأكسيد الايثلين في منشآت "ستيريل ميلانو" المزود السابق لخدمات التعقيم لدى شركة Medtronic.

ونص التعميم على ضرورة التوقف عن استخدام التشغيلات المتأثرة والإتصال بالوكيل المحلي لاستبدالها.

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