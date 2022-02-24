"الصحة" تسحب تشغيلات من وسيلة طبيبة قد تضر بصحة المرضى

المصدر: وجيه السباعي-دبي

طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المنشآت الطبية وممارسي الرعاية الصحية بحجر عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية Rx,hydratome tm RXDREAMTOMETMRXCANNULATTTTTTING ، بناء على قرار دائرة الصحة في أبو ظبي، وذلك بعد قيام الشركة المصنعة بالتحقق الداخلي حيث تبين لها ان الكيس الداخلي لعدد من التشغيلات من الأجهزة المتأثرة بهذا القرار قد تكون تالفة مما قد يضر بالحاجز المعقم ويتسبب في انتقال العدوى للقناة الصفراوية.

وأكدت الوزارة في تعميم لها على بضرورة التوقف عن استخدام تلك التشغيلات وإبلاغ الجهات المختصة في حال ظهور أعراض لدى أي من المرضى، كما طالبت الوكيل المعتمد بعد توزيع التشغيلات المتأثرة.

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