علاج طفل من «التصلب اللويحي» في مستشفى القاسمي للنساء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نجاح مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة، في تحقيق إنجاز يسجل لأول مرة في دولة الإمارات، وهو علاج طفل من مرض التصلب اللويحي بنسبة نجاح عالية، ما يفتح باب أمل جديد للمصابين بهذا المرض في الدولة.

وتم تحويل الطفل (يبلغ 10 سنوات) لمناظرته من قبل استشاري طب الأعصاب للأطفال، وهو يعاني ازدواج الرؤية وصداعاً، وتراجع الأداء الدراسي، بعد جولة في العديد من المستشفيات من دون تشخيص، حيث فحص الأطباء الطفل إكلينيكيا وحددوا الفحوص المعملية والإشعاعية المطلوبة، ووضعوا خطة العلاج المناسب على أساس تشخيص نادر، وهو «التصلب اللويحي»، وهو مرض غالباً ما يصيب البالغين.

وبدأ العلاج للطفل فوراً بمشتقات الكورتيزون، ولكن لم يستجب، فبادر الفريق الطبي باستخدام عقّار (Ocrelizumab) لأول مرة على مستوى الدولة، وحقن العقّار على مدار ساعات بوجود متابعة حثيثة للطفل، وكانت النتائج مبشرة وتفتح باب نجاة جديداً، وشفاء للأطفال المصابين بمرض التصلب اللويحي.

وأكد مدير إدارة المستشفيات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام حوير، الحرص على التطوير المستمر للمستشفيات وفق أعلى المعايير العالمية، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، واستقطاب أحدث الأجهزة المتطورة عالمياً، وتدريب الكوادر الطبية لتحقيق التميز، بما يسهم في ترسيخ ثقة المرضى بكفاءة الخدمات الصحية في مستشفيات المؤسسة، وذلك في إطار رؤية المؤسسة لتعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية، وفق أعلى معايير التميز والاحترافية، وتحقيق الريادة في المجال الصحي.

وأثنى على أداء الطاقم الطبي في المستشفى، الذي استطاع تحقيق سمعة متميزة، وحجز مكانة طبية بارزة، منوهاً بما حققه من إنجازات لتخفيف آلام المرضى، وتغيير حياتهم نحو الأفضل، مشيراً إلى خطط المؤسسة لتعزيز الابتكار والتميز، واعتماد أحدث سبل العلاج في مستشفياتها، من خلال استقطاب كفاءات طبية وعلمية متخصصة، وأحدث التقنيات الطبية، وتطبيق معايير الجودة والتميز في المستشفيات، وفق تطلعات وثيقة مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات.

وأشارت مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، الدكتورة صفية الخاجة، إلى أن المستشفى يمتلك جميع الإمكانات والأدوات المتطورة، إلى جانب الكفاءة المتميزة للطاقم الطبي الذي يتعامل بنجاح مع الحالات المرضية النادرة، من خلال توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، ووفق أفضل الممارسات الطبية المعمول بها عالمياً. وشكرت الفريق الطبي على ابتكار أول بروتوكول لعلاج مثل هذه الحالة، إضافة إلى مواصلة تطبيق أفضل بروتوكولات العلاج والرعاية الصحية للمرضى. وأشارت إلى أن نسبة حدوث مرض التصلب اللويحي (MS) في الأطفال تعد نادرة (أقل من 5%)، وأن تأخر التشخيص أو العلاج قد يؤدي إلى تدهور هذه الحالات، وتنصح إلى تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مركز طبي متخصص في طب أعصاب الأطفال.

ولفتت الخاجة إلى أن نجاح المستشفى في علاج أول حالة من نوعها لطفل مصاب بالتصلب اللويحي، يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي حققها في مجال علاج الأمراض المستعصية والعمليات الجراحية ذات المهارة الخاصة، وبقية الخدمات الصحية، مشيدة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال متابعة كل الاحتياجات، وتوفير المتطلبات اللازمة في زمن قياسي لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، بالإضافة لتزويده بأحدث الأجهزة الطبية والارتقاء بكفاءة الكادر الطبي، ودعمه بمتخصصين واستشاريين متميزين.

• الطفل عانى ازدواج الرؤية والصداع، وتراجع أداؤه الدراسي.

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