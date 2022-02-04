مبادرة خيرية للقضاء على تسوّس الأسنان في العالم خلال 10 سنوات

المصدر: دبي ■ وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الإعلان رسمياً عن مبادرة «أوشن الخيرية الإنسانية العالمية»، خلال جولته في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان «إيدك دبي 2022».

وتهدف المبادرة إلى تحسين صحة الفم والأسنان، والقضاء على تسوّس الأسنان في العالم خلال 10 سنوات.

ورافق سموه في الجولة مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي» ورئيس إندكس القابضة، الدكتور عبدالسلام المدني، والمدير التنفيذي لملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، الدكتور روبرت إدواب، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لطب الأسنان، ورئيس الأكاديمية الدولية لطب الأسنان، ورؤساء المؤتمرات العلمية والطبية والتعليمية، ورؤساء الجمعيات والجامعات والنقابات من مختلف أنحاء العالم، كما كرم سموه على هامش الزيارة فريق عمل قمة أقدر العالمية.

وتعد «أوشن» المبادرة النوعية الإنسانية الأولى من نوعها، التي أطلقتها مؤسسة إندكس القابضة، تماشياً مع مسؤولياتها المجتمعية، وبالتعاون مع مؤتمراتها العلمية والطبية والتعليمية والإنسانية، ودعم من شركائها.

واطلع سموه على المراحل المفصلة للمبادرة التي تسعى إلى تقليل عدد حالات تسوس الأسنان المشخصة في المنطقة والعالم بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأولى، والقضاء على تسوس الأسنان في المنطقة والعالم خلال السنوات الـ10 التالية، إضافة إلى بدء نهج عالمي للمبادرة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، في مبادرة تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني: «نهدف من خلال مبادرة أوشن الخيرية الإنسانية العالمية غير الربحية، الوصول إلى الجميع من خلال تقديم مبادرات عدة، سعياً للارتقاء بمستوى صحة الفم والأسنان عالمياً، وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر المعرفة والعمل الخيري. ويعد تسوس الأسنان وقلة الوعي بصحة الفم من الأمراض الأكثر شعبية، لما يسببه من آلام لا ترتبط بالأسنان فقط، بل بالجسد بصفة عامة».

وشرحت اللجنة المنظمة للمبادرة آلية العمل التي سيتم اتباعها، وتنص على تدريب الأطباء من جميع التخصصات الطبية لتوعية المجتمع بأهمية الصحة الفموية في الوقاية من الأمراض مستقبلاً، وتنفيذ المبادرة من خلال جميع التخصصات الطبية، وجمعيات النفع والمدارس والأعضاء الذين ينضمون إلى المبادرة، لتكون جزءاً لا يتجزأ من العمل اليومي، ضمن بروتوكولات العلاج والوقاية للمراجعين في العيادات التخصصية في الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، وإشراك المؤسسات غير الربحية والمدارس والجامعات والكليات الصحية والطبية، لجعلهم شركاء استراتيجيين في المبادرة، إضافة إلى انضمام الشركات الخاصة من منتجي أدوات الصحة الفموية إلى المبادرة كجزء من المسؤولية المجتمعية غير الربحية، لدعم المبادرة، وتحقيق أهدافها النبيلة. ويعاني 3.5 مليارات شخص حول العالم أمراض الفم. كما شُخّص 3.2 مليارات مراجع مصاب بتسوس الأسنان، وأكثر من 530 مليون طفل يواجه مشكلة تسوس الأسنان، وتتزايد هذه الأرقام باستمرار في الدول النامية. كما تعد أمراض اللثة من أكثر الأمراض شيوعاً.

وزار سمو الشيخ سيف بن زايد فعاليات الدورة الـ26 لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022» المنعقد في مركز دبي التجاري.

وتشارك في المؤتمر مؤسسات طبية عالمية عدة، تعرض قرابة 4800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان.

وتجول سموه في المعرض، يرافقه الدكتور عبدالسلام المدني. واطلع على ما تقدمه الأجنحة العالمية والعربية والمحلية من منتجات صحية، تقدم آخر المستجدات والابتكارات والحلول الذكية في مجالات طب الأسنان وعلومه. وشهد الحدث السنوي إقبالاً كبيراً من أطباء وأخصائيين وأعضاء في اتحادات طب الأسنان حول العالم، إضافة إلى عدد من أعضاء ورؤساء الهيئات المتخصصة في طب الأسنان وأساتذة وطلبة من كليات طب الأسنان المعروفة عالمياً.

‎ويعد «إيدك دبي» منصة للعديد من الشركات الدولية لعرض أحدث التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة والحلول الذكية المقدمة للآلاف من أطباء الأسنان وممارسي المهنة في أنحاء العالم ويستضيف العديد من المحاضرات العلمية والتدريبات العملية والعروض التوضيحية.

‎وأعرب العديد من العارضين عن تقديرهم لـ«إيدك دبي»، لأنه يعزز قطاع طب الأسنان ككل، ويوطد الدعم الدولي لنمو الفرص والأعمال.

ويحظى «إيدك دبي» بدعم هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان، وهو حدث شريك في الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

وقد كرّم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، فريق عمل قمة أقدر العالمية التي حققت نجاحاً متميزاً في دورتها الثالثة التي انعقدت في «إكسبو 2020 دبي»، وشمل التكريم الذي جرى على هامش زيارة سموه معرض «إيدك دبي» بمركز دبي التجاري فرق العمل واللجان المتخصصة والشريك الاستراتيجي للقمة «إندكس القابضة»، وعدداً من داعمي القمة.

منبر متميز

قال الأمين الوطني لمكتب النزاهة الأكاديمية الإيطالية، فينسيزو موسيلا: «لطالما كانت ثقافة طب الأسنان جزءاً أساسياً في بناء مهنتنا، ولذلك يعتبر (إيدك) ومشروع مكتب النزاهة الأكاديمية، منبراً متميزاً لقطاع طب الأسنان.. واليوم وبفضل التطورات الملحوظة في طب الأسنان أتيحت لنا مواد وطرق جديدة لتطبيق العلاج الأمثل، الذي قد يكون جمالياً أو عملياً، لكنه حتماً ثابت مع الزمن».

وأعرب مؤسس ورئيس قسم التجميل في عيادة ليبرتي لطب الأسنان، الدكتور مجد ناجي، عن حماسه للمشاركة في «إيدك دبي 2022».

وقال: «يسعدني حضور الدورة الـ26 للمؤتمر وعودة العمل إلى طبيعته، كما كان قبل جائحة كورونا، إنه من المثير للإعجاب رؤية شركات وعيادات طب الأسنان حاضرة في المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من الأطباء والهيئات، ونأمل مزيداً من النجاح، ونقدر استضافة (إيدك دبي ستارز) لنا». ‎‎

ويستمر مؤتمر «إيدك دبي 2022» في تقديم محاضرات بارزة من قبل خبراء إقليميين ودوليين، وباستخدام أحدث تقنيات طب الأسنان وأكثرها فائدة.

• «أوشن» المبادرة النوعية الإنسانية الأولى من نوعها، التي أطلقتها مؤسسة إندكس القابضة.

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