مواطن يحوّل حفل زفاف نجله إلى مبادرة للتبرع بالدم

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

شارك عدد كبير من المدعوين إلى حفل زفاف نجل علي سالم العامري، في منطقة الخالدية بمدينة العين، في مبادرة هي الأولى من نوعها تقام خلال حفل زفاف، تضمنت حملة للتبرع بالدم، استجابة للحملة الوطنية بعنوان «بالدماء نرويك يا وطن»، بالتعاون مع بنك الدم المركزي في العين، وحضور عضو المجلس الوطني سابقاً، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، ورئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء أحمد ناصر الريسي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة سابقاً، سالم راشد الساعدي، ورئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، الدكتور محمد مسلم بن حم، ورئيس مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات»، مسلم سالم محمد بن حم العامري.

وأشاد مدير العمليات في شركة «صحة» أبوظبي، الدكتور مروان الكعبي، بمبادرة أسرة علي سالم العامري النبيلة، التي تهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي لاحتياجات بنك الدم، مؤكداً أن «دولة الإمارات نجحت في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا عبر مجموعة من المبادرات، إلى جانب حزمة من التعليمات والقوانين التي تهدف للحدّ من تأثير الجائحة على المجتمع بمختلف قطاعاته، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع في سياق الجهود الوطنية الواسعة لدفع مسيرة قطاع الرعاية الصحية نحو التطور».

وعبر والد العريس علي سالم العامري عن شكره وتقديره للحضور والمتبرعين بالدم بمناسبة زفاف نجله «سالم»، مؤكداً أن أبناء الإمارات يلبون نداء الوطن في جميع المناسبات والمحطات، وتغمرهم الفرحة والسعادة بالعطاء والتضحية والتطوع في الواجب الوطني حتى خلال إقامة المناسبات العائلية والأسرية كحفلات الزواج، مشيداً بجهود الطاقم الطبي في بنك الدم في العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إذ تجاوب مع هذه الفكرة التي تقام لأول مرة في حفل زفاف، تأكيداً على مبادئ العطاء الإنساني والمسؤولية الاجتماعية.

من جهته، قال المستشار الدكتور علي الأنصاري، الذي أشرف على تنظيم الحملة، إن الهدف من المبادرة الإنسانية والتطوعية هو نشر ثقافة التبرع بالدم بين الشباب المواطنين والمقيمين لتلبية حاجة المرضى والحالات الصحية العاجلة في المستشفيات. وقدم الأنصاري الشكر إلى من توافدوا لتهنئة العريس ومشاركته فرحته ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب فيروس كورونا، ثم التبرع بالدم في هذه المناسبة الاجتماعية، وكلهم أمل أن تستمر الحملة وتصبح ظاهرة تبرز في جميع المناسبات على مدار العام لخدمة المرضى والمصابين.

يذكر أن العريس ووالده كانا أول المتبرعين بالدم في هذه الحملة خلال حفل الزفاف.

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