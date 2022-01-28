"الصحة" :24 مصنعاً ينتج 1800 صنف دوائي في الدولة

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد مصانع الأدوية في الدولة بلغ 24 مصنعاً، ينتج نحو 1800 صنف دوائي، كما تعد الإمارات أفضل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسجيل الأدوية والمستلزمات الدوائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للنظيم الصحي الدكتور أمين الأميري في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي، الذي اختتم فعالياته أمس، أن الإمارات أفضل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسجيل الأدوية والمستلزمات الدوائية، حيث تقوم بالتسجيل في غضون أسبوع كحد أقصى في حال اكتمال متطلبات واشتراطات الدوائي.

وقال الأميري، " يوجد 24 مصنع دوائي في دولة الإمارات في الوقت الحالي، تنتج 1800 صنف دوائي متنوع، منها 6 مصانع تنتج مستلزمات طبية، فيما الـ 18 مصنع الأخرى تنتج أدوية مكملات غذائية ذات ادعاء طبي".

وأشار إلى أن إجمالي الأصناف الدوائية المسجلة في الإمارات تتجاوز 23 ألف صنف دوائي تتوزع تحت 6 مجموعات دوائية رئيسية، يندرج تحت آلاف الأصناف الدوائية، التي تعالج مختلف الأمراض.

وأكد أن الصناعات الدوائية لجميع الأصناف بما فيها الأدوية المبتكرة في دولة الأمارات، أصبحت محط أنظار الشركات العالمية المعنية بالدواء والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث تسعى إلى إنتاج أدويتها ومستلزماتها الطبية في دولة الإمارات، لما تتميز به دولة الإمارات من إمكانات وتسهيلات.

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