"الصحة العربي" يعرض تقنية تعقيم بدبي تقضي على الفيروسات في 15 ثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف معرض الصحة العربي، المنعقد في دبي، عن تقنية تعقيم من الماء المؤكسد تقضي على الفيروسات والميكروبات خلال 15 ثانية، بنسبة تصل الى 100%.

وعرضت مجموعة مايكروسيف، ومقرها دبي، تجارب لتعقيم الاسطح والايدي، أمام زوار المعرض، أظهرت القدرة على القضاء على الفيروسات المختلفة خلال زمن قياسي، مؤكدة أن التقنية الجديدة تم اعتمادها لتعقيم مستشفيات بالإمارات ومساجد ومطاعم ومنشآت تعليمية في دول عربية وأوربية وأمريكية.

وقدم المعرض (الروبوت مايكروسيف) الذي تجول بين الزوار لتعقيم الاجنحة، وحماية الزوار والعارضين من خطر العدوى بالفيروسات.

وقالت صفا القدومي مدير عام "مايكروسيف جروب" تقنية التعقيم الجديدة نالت شهادة إعتماد من ادارة الغذاء والدواء الأميركية وعلامة المطابقة الاوربية، وهيئة الدواء والغذاء السعودية.

وأوضحت أن تقنية التعقيم (مايكروسيف) تتميز بإن معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9%، وهي خالية من الكحول والمواد الكيميائية، واجتازت إختبارات هيئات الدواء الدولية وثبتت قدرتها في القضاء على الميكروبات والفيروسات، ومنع العدوى بالأمراض الخطرة بشكل كامل، وخلال زمن قياسي يقدر بثوان.

وذكرت صفا قدومي إن المعقم تم اعتماده من قبل مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة، مشيرا الى أن المعقم ليس له أية أعراض جانبية، وآمن على المرضى والمسعفين.

وأشارت الى أن تقنية (مايكروسيف) تم استخدامها في تعقيم 250 مسجداً بمكة المكرمة من الفيروسات، من قبل جمعية "هدية الحاج والمعتمر" بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية.

وأوضحت أن المؤسسة تجري عادة اختبارات قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات والفيروسات الموجودة على الاسطح، ثم تجري اختبارات أخرى بعد التعقيم يظهر القضاء عليها.

وذكرت أن تقنية (مايكروسيف) صديقة للبيئة، اذ لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات (غرف العمليات، غرف العناية المركزة) وتعقيم مركبات الإسعاف بصورة فعالة .

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