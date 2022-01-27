المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 500 ألف و146 فحصاً جديداً لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2369 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 833 ألفاً و201 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات نتيجة تداعيات الإصابة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2228 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت عن شفاء 1201 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 771 ألفاً و624 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 39 ألفاً و307 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 23 مليوناً و405 آلاف و912 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 236.65 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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