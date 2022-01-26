«الصحة» تطلق أول مركز افتراضي لسعادة المتعاملين في العالم

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق أول مركز افتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد في العالم بتقنية «ميتافيرس» في أول تجربة من نوعها في العالم، إيذاناً ببداية حقبة جديدة من الواقع الرقمي والتفاعل بين الإنسان والحاسوب في خدمات الرعاية الصحية الحكومية، من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي والرقمي.

وحسب الوزارة، ستبدأ الخدمة الجديدة رسمياً منتصف العام الجاري، ليتمكن المتعاملون من الحصول على خدماتهم بالحضور الافتراضي، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتقديم المستندات ودفع الرسوم، وطلب المعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي المقام في مركز دبي التجاري في الفترة من 24 إلى 27 يناير، وتتيح الوزارة لزوار المعرض فرصة الانتقال الفوري إلى داخل عالم MetaHealth، واختيار التحدث مع موظفين حقيقيين من مركز إسعاد المتعاملين.

وتستقبل الوزارة الزوار في المنصة، وتدعوهم لتجربة MetaHealth للاطلاع على استعدادها للمستقبل، حيث تبدأ الرحلة من الانضمام إلى مساحة MetaHealth والانتقال إلى مركز سعادة المتعاملين الافتراضي، ويمكنهم طلب معلومات حول الخدمات وتقديم المستندات، ودفع الرسوم وأكثر من ذلك، ويتم عرض الوجوه الفعلية للمستخدمين في الغرفة الافتراضية بدلاً من الصور الرمزية.

وأكدت الوزارة أن هذه التقنية تقدم حلاً مناسباً لأصحاب الهمم غير القادرين على التنقل جسدياً من منازلهم إلى أحد مراكز سعادة المتعاملين.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، حرص قيادة الدولة على مواكبة متغيرات المستقبل، واستشراف تحولاته للإسهام بشكل فاعل في تشكيله وصنعه، كأولوية مهمة وركيزة أساسية للخدمات الحكومية المستقبلية، مشيراً إلى أن الدولة سباقة ورائدة في تسريع الابتكار المتقدم في جميع القطاعات الحيوية، ومنها الصحة، وكانت الوزارة من الجهات الرائدة والنشطة في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والواقع الافتراضي والمعزز.

وأضاف: «اليوم نخوض تجربة عالم (ميتافيرس)، مع الإعلان عن إطلاق أول مركز افتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد في العالم، في أول تجربة من نوعها، استعداداً لتأسيس قطاع صحي مستقبلي جديد»، متابعاً أن تقنيات الواقع الافتراضي ستلعب دوراً أكثر أهمية في مستقبل الإمارات خلال الـ50 عاماً المقبلة، خصوصاً في ظل تطور البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تعد من الأفضل حول العالم.

تلبية احتياجات المتعاملين

أفاد وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، بأن «معرض الصحة العربي في دبي يمثل منصة للابتكارات في المجال الصحي، ونحن ندخل في هذا التنافس لنعلن إطلاق أول مركز خدمة ترخيص صحي افتراضي في جميع أنحاء العالم، حيث تتيح تقنية (ميتافيرس) تلبية احتياجات المتعاملين في هذا العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد بيسر وسهولة، مع اختبار تجربة حسية رقمية وتفاعلية».

وأكد أن الوزارة ستعمل على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها عبر البيئة الافتراضية التي توفرها هذه التقنية المبتكرة، في مواصلة مسيرتها الريادية لتحسين جودة حياة المجتمع.

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