2504 إصابات جديدة بـ«كورونا» و5 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 563 ألفاً و330 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2504 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2224 حالة.

‌‎‌وأعلنت الوزارة عن شفاء 965 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

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