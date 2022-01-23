«صحة دبي» تستعرض خدماتها الذكية في معرض الصحة العربي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشارك هيئة الصحة في دبي، بمنصتين مميزتين في معرض الصحة العربي 2022، مستعرضة أحدث خدماتها وبرامجها وتطبيقاتها الذكية، التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الصحية في مختلف المنشآت الطبية التابعة لها.

في المنصة الأولى تطرح على رواد المعرض والجمهور بشكل عام، أحدث أجهزة علاج الألم، والتطبيق المطور (دبي مدينة القلب السليم)، والخدمة المتميزة (طبيب لكل مواطن)، إضافة إلى المشروع الطموح (نابض)، ومجموعة مهمة من المنتجات والمستلزمات الطبية والدوائية التي تحمل شعار «صنع في دبي».

وفي المنصة الثانية التي تظهر تستعرض أحدث النظم العالمية للتبرع بالدم، وهو النظام القائم على تقنيات فائقة التطور من دون أوراق، كما تقدم كذلك نظام توريد الدم الذكي الذي يربط جميع المستشفيات التابعة لإمارة دبي بشبكة واحدة، فيما توجد الهيئة في هذا الجانب أيضاً بحافلة متطورة للتبرع بالدم.

وقال المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، إن معرض الصحة العربي يُعد أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في العالم، مؤكداً أن تنظيم دبي لهذا الحدث الكبير، هو الذي كفل نجاح المعرض المتواصل، كمنصة عالمية للابتكار والإبداع لكل ما وصل إليه العالم من المعدات والتجهيزات الطبية والحلول الذكية الخاصة بأنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطوراً.

وأشار إلى أن استقطاب معرض الصحة العربي لآلاف المؤسسات الصحية العالمية والشركات الرائدة المنتجة للتجهيزات الطبية، يعكس المكانة المتقدمة للقطاع الصحي في الدولة بوجه عام، وفي دبي بشكل خاص.

وذكر الكتبي أن المعرض لم يقتصر على عرض وتقديم آخر التقنيات وأحدث التجهيزات التي تنتجها كبرى الشركات، إذ أصبح نافذة لكل ابتكارات المستقبل في هذا المجال الحيوي، فضلاً عن أنه ملتقى لحوارات ومناقشات قادة الوزارات والمؤسسات وصناع القرار والمبتكرين في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news