تفتيش ذاتي على المنشآت الصحية في دبي

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

قررت هيئة الصحة في دبي، تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي، التي تتضمن مشاركة جميع المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة، بهدف تعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لدى المنشآت.

وحددت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها وصلاحيتها، أموراً يتوجب على جميع المنشآت الصحية الالتزام منها استخدام قوائم التحقيق الذاتية لكل منشأة صحية حسب التصنيف الممنوح لها، وتعبئة هذه القوائم الذاتية من قبل الكادر الوظيفي الداخلي المعني بعملية الرقابة والتفتيش الذاتي في كل منشأة صحية وإرسالها بالبريد الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أهمية التزام المنشأة الصحية باستمرار عملية التفتيش الذاتي من قبل المنشأة بشكل دائم ودوري وإعادة تعبئة قوائم التحقق كل ثلاثة أشهر.

ولفتت إلى أن فريق التفتيش التابع للهيئة سيقوم بالاطلاع على القوائم الذاتية والتحقق من مضمونها قبل الزيارة الميدانية للمنشأة الصحية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بغرض وضع نظام قائم على الفاعلية والكفاءة والشفافية في عملية التدقيق على المنشآت الصحية وجاهزيتها قبل كل زيارة تفتيشية من قبل فرق العمل المختصة.

وذكرت الهيئة أن هذه الآلية تأتي لغايات تعزيز روح المسؤولية، والرقابة الذاتية لدى المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها، ونظراً لأن القطاع الصحي شريك استراتيجي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، وبغرض وضع نظام قائم على الفاعلية، والكفاءة، والشفافية في عملية التدقيق على المنشآت الصحية وجاهزيتها قبل كل زيارة تفتيشية من قبل فرق العمل المختصة، ولضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، ورضا وسعادة المتعاملين وصولاً إلى أفضل الممارسات.

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