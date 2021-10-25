94 إصابة جديدة بـ «كورونا» و123 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 230 ألفاً و26 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. ‌وأسهم تكثيف إجراءات الفحص في الدولة في الكشف عن 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية. وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة من تداعيات الإصابة بـ«كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2130 حالة. وأفادت بشفاء 123 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 733 ألفاً و250 حالة. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 13 ألفاً و476 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20 مليوناً و900 ألف و490 جرعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news