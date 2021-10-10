«الوطني للتأهيل» يطلق حملة تعريفية بخدماته المتعلقة بالصحة النفسية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، اليوم، حملة توعوية على منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأنشطته وخدماته العلاجية والإرشادية في مجال الصحة النفسية.

وتتزامن الحملة مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر من كل عام.

وتنظم منظمة الصحة العالمية حملتها لهذا اليوم تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعاً» حيث تستعرض خلالها الجهود التي بذلتها بعض دول العالم وتشجعهم على تسليط المزيد من الضوء على القصص الإيجابية، لتصبح مصدر إلهام للآخرين.

وتأخذ المنظمة بعين الاعتبار الأثر الفادح الذي خلفته جائحة كوفيد-19 على الصحة النفسية للناس، خاصة العاملين في الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية، والطلبة والأشخاص.

ومن خلال حملته التي تشمل مقابلات فيديو مصوّرة مع مدراء الوحدات والقطاعات العلاجية الطبية والنفسية والاجتماعية في المركز، سيقدم المركز الوطني للتأهيل لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي نبذة وافية عن ما يقدمه من خدمات طبية ونفسية ودعم اجتماعي من شأنها تعزيز قدرة تعافي مرضى الإدمان من جهة، وكذلك حماية الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتوعيتهم ووقايتهم من مخاطر الإدمان.

وقال الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن الصحة النفسية السليمة هي أساس قدرة الإنسان على الاستمرار والعطاء في حياته، حيث تشكل القوة الدافعة التي تمكننا جميعاً من مواصلة أداء واجباتنا وهواياتنا وكذلك تمنحنا الإرادة لتحدي أي صعوبات قد نواجهها في حياتنا، مؤكدا حرص المركز الوطني للتأهيل على تطوير قدراته وخدماته الداعمة لصحة نفسية أكثر إيجابية في المجتمع ولإبقائه بعيداً قدر المستطاع عن مخاطر الوقوع في الإدمان.

وأضاف الغافري: في دولة الإمارات، التي تتصدر المشهد في تقارير التنافسية العالمية على المستوى الاقتصادي والمجتمعي، استطاعت القيادة الرشيدة أن توفر سبل الحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين في وطننا، واجبنا اليوم، وانطلاقاً من ذلك، أن نواصل العمل بكل جد لتعزيز مستويات الصحة النفسية في مجتمعنا وكذلك تطبيق آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية المتخصصة في مركزنا أو على مستوى العالم لدعم قدرة مرضى الإدمان على تخطي هذه المرحلة من حياتهم والانطلاق من جديد نحو الجانب الإيجابي الداعم لمسيرة المجتمع.

ودعا المركز الوطني للتأهيل كافة أفراد المجتمع للتعرف على أنشطته الخاصة باليوم العالمي للصحة النفسية عبر زيارة صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك تويتر، وانستغرام، وفيس بوك، وسناب تشات، ولينكدن، ويوتيوب، وتيليغرام، والتي تحمل إسم (@nrcuae).

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