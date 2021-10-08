افتتاح مختبر الشارقة المركزي لتحليل عينات (PCR) والدم

المصدر: الشارقة - وام

افتتح قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أمس، مختبر الشارقة المركزي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي الميداني بمنطقة الزاهية بالشارقة الذي يعد واحداً من أحدث المختبرات لتحليل عينات (ـPCR) والدم.

حضر الافتتاح مدير منطقة الشارقة الطبية محمد عبدالله الزرعوني، مدير عام العمليات المركزية العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية العميد الدكتور محمد خميس العثمني، ومدير عام الدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي النقبي، ومدير العلاقات الحكومية بشركة طموح للرعاية الصحية الدكتور علاء أخرس، وعدد من المسؤولين لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة والجهات المعنية.

ويشكل المختبر المتخصص في تحليل عينات (ـPCR) الذي يعمل على مدار الساعة رافداً مهماً للقطاع الصحي في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية وفي عمليات الرصد والتقصي لفيروس كورونا وما يشملها من خطوات استباقية ووقائية وتتضمن خدماته كافة أنواع التحاليل الإكلينيكية والجرثومية والبيولوجية.

وأكد اللواء الشامسي أهمية مختبر الشارقة المركزي الذي يشكل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية ولدعم المستشفيات التخصصية بإمارة الشارقة والإمارات الشمالية بشكل عام لمزاياه المتطورة وفق أعلى معايير الجودة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين التي تشكل أولوية قصوى وفق خطى وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد اللواء الشامسي بالشراكة مع شركة "طموح للرعاية الصحية" وجهود فريق العمل الذي عمل على إنجاز هذا المختبر المهم الذي يساعد الأطقم الطبية كافة على أداء أعمالهم على الوجه الأمثل وتسريع عمليات التحليل وهو الإجراء الذي يعد جزءاً أساسيا من نظام الوقاية والحماية للمجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء أخرس مدير العلاقات الحكومية في شركة طموح للرعاية الصحية أن القدرة الاستيعابية للمختبر تصل إلى 25 ألف عينة يومياً ويمكن مضاعفة الرقم وفق الحاجة ويتم العمل في هذا المختبر من خلال نخبة من أطباء التحليل وفنيين يبلغ عددهم 71 طبيباً وفنياً إلى جانب طاقم إداري وتشغيلي مدرب ومؤهل لهذا النوع من المختبرات.

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