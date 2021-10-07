156 إصابة جديدة بـ «كورونا» و216 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 298 ألفاً و908 فحوصات جديدة خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 156 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفاً و229 حالة. ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2107 حالات.

كما أعلنت عن شفاء 216 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 730 ألفاً و309 حالات.

وأعلنت تقديم 47 ألفاً و154 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و320 ألفاً و419 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 205.46 جرعات لكل 100 شخص.

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