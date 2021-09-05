984 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 335 ألفاً و439 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. ‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 984 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 722 ألفاً و292 حالة. ‌كما أعلنت عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس. ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

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