1519 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 191 ألفاً و32 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1519 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 686 ألفاً و981 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1965 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1470 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 664 ألفاً و130 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 51 ألفاً و290 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16 مليوناً و935 ألفاً و702 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 171.23 جرعة لكل 100 شخص.

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