1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 300 ألف و637 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وكشفت الفحوص عن 1537 إصابة جديدة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 680 ألفاً و858 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات 1949 حالة. كما أعلنت عن شفاء 1518 حالة، ليكون مجموع حالات الشفاء 658 ألفاً و198 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 56 ألفاً و887 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 16 مليوناً و795 ألفاً و717 جرعة.

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