1552 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و4 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 258 ألفاً و483 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1552 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 642 ألفاً و601 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1843 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1518 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 620 ألفاً و812 حالة.

وأعلنت عن تقديم 76 ألفاً و347 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 15 مليوناً و650 ألفاً و988 جرعة، بمعدل توزيع للقاح بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص.

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