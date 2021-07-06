الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول آخر مستجدات "كورونا"

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

د. فريدة الحوسني: يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث ولله الحمد وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 74.5% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 64.3% من إجمالي السكان.

الإحاطة الإعلامية: القطاع الصحي: مازالت دولة #الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات بمعدل 158.24 جرعة لكل 100 شخص، حيث قدمت نحو 15 مليوناً وخمسمئة ألف جرعة

القطاع الصحي: تواجه دولة #الإمارات جائحة #كوفيد19 ببنية وطنية حيوية صلبة وقدرات بشرية قادرة على التعامل مع تداعيات هذه الأزمة وتخطيها، يدعمها وعي مجتمعي والتزام من كافة فئات المجتمع.

الإحاطة الإعلامية: القطاع الصحي: مازالت دولة #الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية للقاحات بمعدل 158.24 جرعة لكل 100 شخص، حيث قدمت نحو 15 مليوناً وخمسمئة ألف جرعة

القطاع الصحي: منذ بدء الجائحة، حرصت الجهات المعنية وبالتعاون مع القطاع الصحي على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب، تشمل تأهيل فرق الاستجابة والترصد لضمان استدامة البنية التحتية.

القطاع الصحي: أثرت جائحة #كوفيد19 على العديد من الجوانب في حياتنا الاجتماعية ومنها الجانب السلوكي، لكننا نؤكد على حرص الدولة في مراعاة هذه التأثيرات وتداعياتها، لذلك تم تقديم الدعم اللازم للمجتمع لضمان سلامته واستقراره بما يتعلق بالأبعاد النفسية.

الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول كوفيد-١٩ https://t.co/QGRs1T79Ns — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 6, 2021

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