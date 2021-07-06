«أزمات أبوظبي» تُحدث إجراءات الحجر المنزلي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، إذ تصل مدة الحجر المنزلي للمطعمين إلى سبعة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك الساعة في اليوم السابع.

ويمتد الحجر المنزلي لغير المطعمين لـ12 يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الحادي عشر، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الثاني عشر في حال كانت النتيجة سلبية. ويمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً دون الحاجة لحجز موعد وفك السوار الإلكتروني، في أحد مراكز تقييم كوفيد-19 المتميزة، والمتواجدة في ميناء زايد ومستشفى المفرق وأدنيك في مدينة أبوظبي، ومركز المعارض - الخبيصي في مدينة العين، وفي مدينة زايد بمدينة الظفرة و أي من المستشفيات التابعة لشركة صحة في مدينة الظفرة.

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