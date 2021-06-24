جرعات لقاح «كورونا» المعززة تمنح مقاومة أعلى للفيروسات

المصدر: دبي ■ وام

قال مدير مركز «تكساس» للأطفال لتطوير اللقاحات، أستاذ طب الأطفال وعلم الفيروسات الجزيئية والأحياء الدقيقة في كلية «بايلور» للطب بالولايات المتحدة، البروفيسور بيتر هوتز، إن الآثار العالمية لفيروس «كوفيد- 19» كانت مدمرة مع 150 مليون إصابة، وأكثر من 3.5 ملايين وفاة.

وأشار، خلال مشاركته في مؤتمر «الصيدلة واكتشاف الأدوية»، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب 2021»، إلى أن طفرات فيروس «كوفيد-19» قد تؤدي إلى انخفاض فاعلية اللقاح، أو الحاجة إلى جرعات معززة، موضحاً أن الجرعات المعززة ستمنح مستويات أعلى من الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات، وحماية تدوم أكثر، وتساعد في مواجهة بعض المتغيرات.

وشرح أن المتغير «1.1.7. B»، المعروف باسم متغير المملكة المتحدة، لديه قابلية أعلى للانتقال، ويؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، ويؤثر في كثير من الشباب والمراهقين.

وأكد تزايد المتغيرات الفرعية لسلالة «ماهاراشترا» الهندية «B.1.617» بسرعة على سبيل المثال في المملكة المتحدة، حيث ينتشر متغير «B.1.617.2» بشكل أسرع من المتغيرات المستوردة الأخرى.

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