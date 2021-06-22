«الصحة» تقدم 52 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 52 ألفاً و104 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 14 مليوناً و512 ألفاً و626 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبلغ معدل توزيع اللقاح 146.73 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news