2109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 253 ألفاً و77 فحصاً جديداً لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2109 إصابات جديدة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 610 آلاف و179 حالة.

‌كما أعلنت عن وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1752 حالة.

‌كما أعلنت عن شفاء 2075 حالة، ليكون مجموع حالات الشفاء 589 ألفاً و235 حالة.

وأعلنت عن تقديم 130 ألفاً و478 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات حتى أمس 14 مليوناً و428 ألفاً و916 جرعة.

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