1763 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1740 حالة و3 وفيات

المصدر: ‌أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 1740 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ووفاة ثلاث حالات بتداعيات كورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تم إجراء 189 ألفاً و946 فحصاً جديداً لفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع، موضحاً أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 570 ألفاً و836 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1680 حالة. وكشفت عن شفاء 1740 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 550 ألفاً و525 حالة.

إلى ذلك أعلنت الوزارة تقديم 59 ألفاً و131 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 12 مليوناً و870 ألفاً و553 جرعة، بمعدل توزيع لقاح 130.13 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news