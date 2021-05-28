السماح للطبيب بإصدار وصفة طبية لدواء مخدّر عن طريق الوريد

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أصدرت إدارة التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى المنشآت الصحية الخاصة والصيدليات حول الأدوية المخدرة التي تعطى عن طريق المصل الوريدي، تضمن السماح للطبيب المعالج (أخصائي واستشاري) بإصدار وصفة طبية واحدة لدواء مخدر واحد لجرعة علاجية واحدة (وإن كانت تشمل حقناً عدة) تعطى عن طريق الوريد، وذلك بالنسبة للمريض نفسه الموجود داخل المنشأة الصحية، على أن تحدد الجرعة المستخدمة، ويكتب عدد الأمبولات أو الزجاجات المستخدمة لإعطائها، وكمية الدواء المخدر الزائدة على حاجة المريض، أي الكمية غير المستخدمة لأي سبب كان.

وأكدت الوزارة أن هدف الإجراء هو تفادي التوثيق المتكرر للعديد من الوصفات اليدوية لأمبولات وزجاجات الأدوية المخدرة المستخدمة لإعطاء الدواء عن طريق المصل الوريدي.

وألزمت في تعميم آخر المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء مخدر، بتوفير الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى وتوزيعها مباشرة على المنشآت الصحية بناء على طلبها.

كما شددت الوزارة على الحفاظ على مخزون كافٍ لضمان استمرار توافر هذه الأدوية في الدولة، على أن تراعى في ذلك المتطلبات اللازمة لحسن حفظها وتخزينها في ظروف تضمن مراقبتها وحمايتها من سوء الاستخدام والحرص على تداولها طبقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن بالدولة.

وطالبت المستشفيات والعيادات الخاصة والمستودعات الطبية المرخصة من الوزارة، بالتواصل مع إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بالوزارة لتسوية الأوضاع واستيفاء شروط التخزين الفنية اللازمة للأدوية المخدرة.

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