1401 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1374 حالة و3 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 1374 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ووفاة ثلاث حالات نتيجة تداعيات الإصابة بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمخالطين لها وعزلهم، تم إجراء 244 ألفاً و880 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 1401 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 551 ألفاً و430 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1642 حالة.

وكشفت عن شفاء 1374 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 531 ألفاً و459 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 117 ألفاً و863 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى اليوم، 11 مليوناً و822 ألفاً و54 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 119.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

• «الوزارة» أهابت بالأفراد التعاون مع الجهات الصحية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

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