1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و3 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 161 ألفاً و182 فحصاً جديداً بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. ‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1321 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 544 ألفاً و931 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات المسجلة 1629 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1302 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة في الدولة 525 ألفاً و80 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 2683 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها 11 مليوناً، و448 ألفاً و363 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 115.75 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل عدد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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