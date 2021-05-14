العاملون بخط الدفاع الأول في"صحة" يمضون العيد بتقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

أمضى العاملون في خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إجازة عيد الفطر في تقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع والسهر على سلامتهم وصحتهم.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة "صحة" الدكتور مروان الكعبي، أن العاملين في منشآت شركة "صحة" وفي المستشفيات الميدانية ومراكز الفحص والتطعيم يواصلون عملهم وتفانيهم في خدمة دولة الإمارات والسهر على رعاية المرضى وتقديم العلاج لهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال إن العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي يبذلون ما بوسعهم من أجل أن يعيش شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بأمان وطمأنينة وصحة وسلامة.

وجدد الدكتور مروان الكعبي التأكيد على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الإحترازية والوقائية خاصة التباعد الجسدي والتقليل من الزيارات العائلية في العيد حتى تمضي أيامه بسلام إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تسهم في سرعة الوصول إلى التعافي التام.

من جانبهم أكد عدد من العاملين في خط الدفاع الأول في شركة "صحة" حرصهم على سلامة أفراد المجتمع و السهر على صحة وسلامة الجميع و التصدي لفيروس كورونا بكل عزيمة .

وقال ذياب مطر الشامسي الذي يؤدي عمله في دائرة العمليات في شركة "صحة" وفي ادارة المتطلبات الصحية في المنافذ الجوية إنه يواصل تأدية واجبه في خط الدفاع الأول بعيداً عن عائلته لتأمين سلامة الجميع خاصة العاملين في المنافذ.

وأعرب عن فخره للعمل في خط الدفاع الأول والصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كوفيد ـ 19 وأنه مستعد لتقديم المزيد لدولة الإمارات وشعبها.وحث أفراد المجتمع على مواصلة الالتزام بالقوانين وعدم التهاون فصحة الجميع باتت مسؤولية يتحملها الجميع ولاتقتصر على الكادر الطبي فقط.

أما مندوب دخول المرضى في مستشفى الرحبة سعاد عبد الله عامر ، فقالت ان تأدية واجبها في خط الدفاع الأول لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأفراد المجتمع، عوضها عن أجواء العيد وجعلها تشعر بالفخر والسعادة بأنها تسهم في إنقاذ حياة المرض. وحثت أفراد المجتمع على مواصلة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي وتجاوز الظروف الاستثنائية .

أما منسق علاقات المتعاملين في مستشفى العين إحدى منشآت شركة "صحة" عبد الله أحمد العامري، فهو يتابع حالة المرضى ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويوفر الاحتياجات اللازمة لهم خلال فترة تواجدهم في المستشفى.

وقال إنه نذر نفسه لخدمة دولة الإمارات وشعبها والمقيمن على أرضها ويشارك في مكافحة الجائحة ويمضي أيام إجازة العيد في السهر على راحة المرضى وتلبية احتياجاتهم وسوف يواصل التضحية بالغالي والنفيس من أجل الإمارات وقيادتها معرباً عن الفخر والإعتزاز بأنه يؤدي واجبه خلال أيام العيد ويتابع سير العمل مع زملائه.

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